Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin Özel Kalemi Burak Aztekin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulunu başarıyla tamamladı.

EN GENÇ ÖĞRENCİ

Sungurlulu hemşehrimiz Burak Aztekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle başladığı 21. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulunu en genç öğrenci unvanıyla başarıyla tamamladı.

DİPLOMASINI VAHİT

KAYRICI’YA İLETTİ

Sertifikasını alan Aztekin, törenin ardından Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve yönetimiyle birlikte MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili hemşehrimiz Vahit Kayrıcı'ya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin imzaladığı diplomasını takdim etti.

Editör: SELDA FINDIK