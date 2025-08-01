“Yolcum Çorumlu Musun”, “Berivan”, “Deli Güvercinim”, “Tapucum”, “Kerilli”, “Adam Olmayacak Mısın” ve “Bizim Köyün Kerillisi” gibi unutulmaz türküleriyle tanınan Ozan Meftuni'nin şiirleri; sıla hasreti, aşk, doğa, zamansız kayıplar için yazılmış ağıtlar, taşlamalar ve atışmalar şeklinde bölümlere ayrılmış. Kitapta ayrıca Âşık Mahzuni Şerif’e ithafen yazılan 8 şiir, hak yoluna yazılmış 9 şiir, memleketi Kuşsaray’a 12 şiir ve çeşitli kişilere ithaf edilmiş 23 şiir bulunuyor.

KİTAP ÇALIŞMASI HAYATTAYKEN BAŞLAMIŞTI

Yazar Deniz Karameşe, uzun soluklu bir sürece yayılan bu çalışmanın Ozan Meftuni hayattayken başlatıldığını, ancak ozanın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini belirtti. Karameşe, “Onun şiirlerini, türkülerini, düşüncelerini ebedileştirmek arzusuyla birlikte yola çıkmıştık. Ne yazık ki arzu ettiğimiz haliyle bu çalışmayı hayattayken tamamlayamadık. Bu mirası tanıtmak, yaşatmak bizlere düşüyor” sözleriyle kitabın duygusal arka planını anlattı.

MEFTUNİ’NİN HAYATI BİR OZANIN SUSKUN ÇIĞLIĞIYDI

1956 yılında Çorum’da dünyaya gelen Ozan Meftuni, küçük yaşlardan itibaren halk müziğine ilgi duymaya başladı. Babası Hüseyin Topçu’dan bağlama çalmayı öğrenen Meftuni, 1963 yılında henüz yedi yaşındayken Âşık Mahzuni Şerif ile tanıştı. Bu tanışma, hem bir ilham kaynağı hem de manevi bir bağın başlangıcı oldu.

Hayatının büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren Meftuni, özellikle Hollanda’da geçirdiği yıllarda yalnızlık ve gurbet duygularını derinleştiren şiirlere imza attı. 1983 yılında “Sazımız – Sözümüz” adlı ilk ve tek solo albümünü yayımladı. Aynı zamanda birçok sanatçının albümünde eserleriyle yer aldı.

Ağır bir hastalıkla uzun yıllar mücadele eden Ozan Meftuni, 10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Doğduğu topraklara, Çorum’un Kuşsaray köyüne defnedildi.

EDEBÎ MİRASINA VEFA

“Ozan Meftuni – Yaşamı ve Şiirleri” kitabı, yalnızca bir halk ozanının yaşamını ve eserlerini değil, aynı zamanda bir halk hafızasını, bir kültürel mirası da kayıt altına alıyor. Kitabın oluşum sürecine, Meftuni’nin eşi Güzin Topçu da katkı sundu.

Muhabir: SELDA FINDIK