5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimde hijyen kurallarına uyum, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile kesimhanelerin mevzuata uygunluğu dikkatle inceleniyor. Denetimlerin temel amacı, gıda güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve hayvan refahını temin etmek olarak belirleniyor.

Veteriner hekimlerce yapılan kesim öncesi muayenelerde, kesilecek hayvanların sağlık durumları değerlendirilirken, kesim sonrası kontrollerde de et ürünlerinin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu denetleniyor. Ayrıca kesimhanelerde işleyişin mevzuat şartlarına uygun olması sağlanarak, kamu sağlığına yönelik risklerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamlı denetimlerle sağlıklı nesiller için güvenilir gıda teminini amaçlıyor. Müdürlüğün yetkilileri, etkin ve düzenli denetimlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi