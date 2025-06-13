“Belediyeler ve merkezi idare ilişkilerinin değerlendirilmesi” çerçevesinde yapılan sunumunun sunumunda sunulduğu Yıldız, belediyeler için yeni yasal düzenlemenin gündemde olduğunu hatırlattı.

Son dönemde tartışılan “yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırları, yerel yönetimlerle ilgili bazı yetki ve sorumlulukların merkezi idarelerin temsilcilerine devrim, yerel yönetimlerin kararlarının daha geniş idari vesayet uygulamalarına tabi tutulacağı” gibi birçok konu hakkında değerlendirmelerin toplantıda TBB'nin üzerinde duruldu.

"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BU SÜRECE SESSİZ KALAMAZ"

Söz konusu düzenlemenin çerçevelerinin henüz tam olarak çizilmemesine değinen Yıldız; “Yerel demokrasi, yerel yönetimlerin önemi, merkezi idare ile yerel yönetimlerin iş birliğinin ortaya konması, mali karşılama kullanımı, belirlenmiş belediye başkanlarına yönelik hukuki değişim uygulanma şekli, kayyım atamaları, belediye başkanlarının görevden alınmaları gibi konular, TBB'nin sorumluluk alanında kalması ile ilgili olarak küresel yönetimlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.” dedi.

“TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ OLMADAN BU ÇALIŞMA EKSİK KALIR”

Yıldız, TBB'nin yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin dahil edilmemesi durumunda eksiklerin giderilmesini vurguladı. Yıldız, TBB'nin belediyecilik konusunda ciddi bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olduğuna dikkat çekti.

“REFORM TALEBİMİZ VAR ANCAK ÇERÇEVELER ÖNEMLİ”

TBB'nin reform taleplerinin aktarıldığı Yıldız, reform çerçevelerinin yerel demokrasinin sunulduğunu, vatandaşların katılımının devam ettiğini, belediyelerin idari ve mali kapasitelerinin gençlik gibi temel ilkelerin genel olarak şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, teknik özelliklerin mevcut mevzuatta eksikliklerin görülen aralıklarının dağılımının çizildiği çizildi.

Ayrıca sahadan gelen taleplerin bu süre boyunca mutlaka dahil edilmesi kaydı kaydeden Yıldız, reform çalışmasının amacına uygun olması için yerel yönetimlerin gerçek ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasının şartı olduğunu, idari vesayetin iş birliği çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Yerel Yönetim Reformu Çalışma Komisyonu toplantısına, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ile komisyon üyesi belediyelerin temsilcileri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve sivil toplum üyelerinin temsilcileri katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ