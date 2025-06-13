Çorum Ticaret Borsası, 2024 yılında en fazla tescil işlemi gerçekleştiren üyesi Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi teşekkür plaketiyle onurlandırdı. Üretim ve ticaret faaliyetleriyle yerel kalkınmaya ve tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayan firma, kayıtlı ekonomi ve şeffaf ticaret anlayışıyla da takdir topladı.

Plaket, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya tarafından, Cana Un yetkilileri Ahmet Kaşıkçı ve Avşin Kaşıkçı’ya takdim edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Ünlü’nün de katıldığı törende, firmanın sektördeki lider konumu ve istikrarlı çalışmaları ön plana çıkarıldı.

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “Çorum’un değerli sanayi kuruluşlarından biri olan Cana Un, borsamızdaki tescil işlemleriyle örnek teşkil etmektedir. Üretim gücünü kayıtlı ekonomiyle bütünleştiren bu anlayış, hem sektörün gelişimine hem de ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da, “Borsamızla kurdukları güçlü iş birliği, Cana Un’un kurumsal sorumluluk bilincini ve sektöre olan duyarlılığını açıkça göstermektedir. Bu anlamlı katkılarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Ahmet Kaşıkçı ve Avşin Kaşıkçı ise, “Çorum Ticaret Borsası’nın bizlere gösterdiği bu anlamlı takdirden dolayı teşekkür ederiz. Kayıtlı, sürdürülebilir ve güvenilir ticaret anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK