Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aşgın, esnafın yeni iş yerlerine bir an önce taşınabilmesi için belediye olarak altyapı çalışmalarıyla sürece katkı vereceklerini açıkladı. Başkan Aşgın, Zanaatkârlar Kooperatifinin de süreci hızlandırarak Eylül ayına kadar taşınma işlemlerinin yapılmasını istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Aşgın’a çalışmalar hakkında bilgi veren Fındıkcı, altyapı ve içme suyu bağlantıları için destek istedi.

Başkan Aşgın, kentteki esnaf ziyaretlerinde Zanaatkârlar Sanayi Sitesi’nin sürekli gündeme geldiğini belirterek, “Aşağı Sanayi Sitesi’nin boşaltılması şehrimiz için önem arz ediyor. Oradaki esnafımız, bu yeni sanayi alanının tamamlanmasını bekliyor. Biz de bu sürecin hızlanması için üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

ALTYAPIYA HIZLI ÇÖZÜM TALİMATI

Bölgede ihtiyaç duyulan atık su ve içme suyu altyapısının belediye ekiplerince 20 gün içinde tamamlanması yönünde Başkan Yardımcısı Alper Zahir’e talimat veren Başkan Aşgın, “Kanalizasyon ve su hattını belediye olarak biz tamamlayacağız. Siz de inşaat sürecini hızlandıracaksınız. Eylül ayında burayı faaliyete geçirelim, birlikte açılışını yapalım.” diye konuştu.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Başkan Aşgın, esnafın ihtiyaç duyduğu iş yerlerine bir an önce kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Amacımız esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesi ve aynı zamanda Aşağı Sanayi Sitesi’nin boşaltılmasıyla kentsel planlamada yeni bir döneme geçilmesidir. Bu sürecin hızlanması adına biz de gereken katkıyı sunacağız.” dedi.

Belediyenin, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm üretmeye hazır olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Esnafımızın yanındayız. Şehrimizin geleceği için taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyiz. Birlikte çalışarak bu dönüşümü en kısa sürede gerçekleştireceğiz.” dedi

