Özel haber...

Çorum’da yaşayan Güler Günel, ünlü bir tatlıcıdan sipariş ettikleri helvanın içinden tel çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Güler Günel'in eşi, internet üzerinden helva sipariş etti. Ancak tatlıyı yerken içinden çıkan tel, aile fertlerini endişelendirdi. Helvayı alıp tatlıcıya giden Günel, tatlıcının "Ne malum onu sizin içinize koymadığınız" sözüyle ikinci şokunu yaşadı.

HELVACI ÖZÜR DİLEMEK YERİNE!

Olaya çok sinirlenen ve aynı durumun başka insanların başına gelmesini istemeyen Güler Günel, gazetemize yaptığı açıklamada, “Helvayı çocuklarım da yiyordu. O tel boğazlarına saplanabilirdi. Gerçekten çok korktuk. Lütfen herkes bu konuda dikkatli olsun.” dedi.

HALK SAĞLIĞI BU KADAR UCUZ MU?

'Halk sağlığı bu kadar ucuz mu' diye soran Günel, olayı Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirdiklerini ancak zabıtanın tarihi geçmiş ürünlerle ilgili çalışma yaptıklarını ve bu konuyla ilgilenmediğini anlattı.