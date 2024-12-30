Ankara’nın Sincan İlçesi Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç’ın annesi Satı Kılıç (82), önceki gece yarısı saat 24.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Levent Kılıç’ın babası Ahmet Kılıç da, kendisinin İstanbul Vali Yardımcısı olduğu sırada Ağustos 2020’de 79 yaşında vefat etmişti.

Talat, Fuat ve Levent Kılıç’ın anneleri olan Satı Kılıç’ın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Vefat eden Yılmaz Akyürek, Ebubekir Şahin ve Bekir Gündoğdu ile birlikte Satı Kılıç’ın cenaze namazı, Müftü Şahin Yıldırım tarafından kıldırıldı.

Cenaze namazına, Vali Ali Çalgan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye ve diğer merhumlara Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.