Ciğerci İbo, Çepni Mahallesi Dr. Pertev Bey Sokak’ta, ünlü tandır ustası merhum Kadir Hafızoğlu’nun eski işyerinde hizmete girdi.

Ciğerci İbo, ciğer şiş, tavuk şiş, et şiş, Urfa kebap, Adana kebap, ceylan eti, terbiyeli yürek gibi çeşitleriyle, Çorumluların damak zevkine hitap etmeye başladı.

Sabah 08’den akşam 21’e kadar açık olan Ciğerci İbo, 2 katlı 50 kişi kapasiteli işyerinde, güler yüzlü hizmet anlayışıyla, müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutarak, Çorumlulara birbirinden güzel lezzetleri tattırmayı amaçlıyor.

Paket servis hizmeti de veren Ciğerci İbo, yeni yıl zamlarından etkilenmeden, uygun fiyatlarıyla ve özel kampanyalarıyla, öğrencilere ve ailelere de kapılarını açmış bulunuyor.