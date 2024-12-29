Ankara’nın Sincan İlçesi Kaymakamı, hemşehrimiz Levent Kılıç’ın annesi Satı Kılıç (82), gece saat 24.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Levenüt Kılıç’ın babası Ahmet Kılıç da, kendisinin İstanbul Vali Yardımcısı olduğu sırada Ağustos 2020’de 79 yaşında vefat etmişti.
Talat, Fuat ve Levent Kılıç’ın anneleri olan Satı Kılıç’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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