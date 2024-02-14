Lango Yabancı Dil Kursu Kurucusu ve Yazılım Koordinatörü Burak Can Çıtak, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AiKoç sisteminin öğrencilerin rehberlik ihtiyacını karşılayan, öğrencilere 7/24 yönlendirme ve danışmanlık sağlayan bir yapay zeka çalışması olduğunu söyledi.

AiKoç marka isminin İngilizcede yapay zekâ anlamına gelen Artificial Intelligence’den bir kısaltma alarak, eğitim koçu ifadesinin de bir kısmıyla bütünleşmiş bir isim olduğunu belirten Çıtak, “Logomuzda bulunan “koç” simgesi ise inat-hırs ve azim ifadelerine yönelik olmakla birlikte eğitim koçluğu terimine de gönderme yapmaktadır.

AiKoç sistemi, kısaca öğrencilerin rehberlik ihtiyacını karşılayan, öğrencilere 7/24 yönlendirme ve danışmanlık sağlayan bir yapay zeka çalışmasıdır” dedi.



Günümüzde hızlı tüketmeye alışık bir teknoloji yerlisi neslin yetiştiğini kaydeden Çıtak, “Bu nesil, internet sebebiyle çok hızlı erişimler elde edebilmekte, ancak eğitim noktasında hızlı tüketen bu nesle 7/24 yetişemiyoruz. Örneğin, gönderdikleri sorulara anında geri dönütler veremiyoruz, sorularını anlık olarak çözemiyoruz ve son olarak her alanda uzman olamadığımız için sağlıklı yönlendirmeler de yapamıyoruz. Tam da bu noktada AiKoç modeli ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının hızlı tüketen nesle anında geri bildirim vermek olduğunu belirten Çıtak, konuşmasının devamında sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

“Amacımız, öğrenciler için çözülmemiş soru bırakmamak ve eksiklerini gidermek. Eksiklik analizleri için çok zaman kaybetmeden, doğru yönlendirmek yapmak. Geri dönütler sayesinde daha kaliteli olan eğitim sürecine katkı sunmak. Online ve tam otomatik sistem ile öğretmenlere zaman kazandırmak ve başarıları artırmaktır.”

AİKOÇ NELER SUNAR?

“AiKoç, 10 soruluk bir test ile öğrencilerin görsel, işitsel ve kinestetik zeka türlerinden hangilerine sahip olduğunu belirler.

TYT-AYT-YDT ve LGS alanlarının tamamında konu konu öğrencilerin çalışmalarını analiz eder ve eksik konularını belirler. Genel analizde ise oturumlarda eksiklik yaşadığı ortak konuların analizini hazırlar.

Öğrencinin eksik konularına dair tam otomatik şekilde; youtube kaynakları sunar, web üzerinden PDF kaynaklar bulur, zeka türüne göre öneriler verir, sesli ve yazılı anlatım yapar ve MEB OGM kaynakları sunar.

Öğrencinin alanına göre, internet ortamını tarayarak onlarca soru çeken ve öğrenciye sistem üzerinden çözdürerek sonuçları kaydeder.”