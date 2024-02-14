Av. Ahmet Özdel’in söz konusu bölgede plan bütünlüğüne aykırı şekilde planlama yapıldığı gerekçesiyle Çorum İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın keşfi yapıldı.

Yapılan keşif ile ilgili bilgi veren Av. Ahmet Özdel, “İmar planı incelendiğinde bu planın Çorum’da yaşayan işçilere, emekçilere, memurlara, yoksul halka bir faydası yoktur. Bu plan parası olanlar için var” dedi.



Bölgede plan bütünlüğüne aykırı şekilde planlama yapıldığını kaydeden Özdel, “Yıllarca buraları yeşil alan olarak işaretleyen belediye şimdi buradan kâr elde etmenin peşine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu keşifte Çorum İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti, alanda inceleme yaptı.