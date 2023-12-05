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Kulüp üyeleri, sınavın ardından adaylardan topladıkları 250 kalem setini öğrencilere ulaştırmak üzere harekete geçti.

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü öğrencileri, ALES sınavı çıkışında adaylardan topladıkları 250 kalem setini, Mecitözü Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğrencilere dağıttı.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen kulüp üyeleri, topladıkları kalem setlerini öğrencilere hediye ederek birlikte vakit geçirdiler.

Kulüp danışmanı Arş. Gör. Burak Özer, öğrencilerle güzel bir proje başlattıklarını ifade ederek kulüp üyesi öğrencilerle benzer çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.