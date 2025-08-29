Çorum Merkez Mustafa Çelebi Köyü'nden gelme, Metin Aydoğdu'nun eşi, merhum Alper, Alpay ve Selda Aydoğdu'nun annesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum teşkilatının önemli isimlerinden Duran Aslan'ın amcasının kızı, Muharrem Bozdoğan'ın teyzesi olan Elif Aydoğdu yaşamını yitirdi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Elif Aydoğdu (74) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Mustafa Çelebi Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Belediye Meclisi Üyesi Ümit Gökay, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP önceki dönem Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, CHP önceki dönem Merkez ilçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Bahçelievler Muhtar Azası Duran Keçeci, iş insanı Zafer Kalem, bazı siyasiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

