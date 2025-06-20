Çorum Belediyesi, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilerin sınavlarına odaklanabilmesi için örnek bir karara imza attı. Belediye, sınav süresince sessizliği sağlamak amacıyla tüm gürültülü çalışmalara ara verecek. Ayrıca, sınava girecek öğrenciler için toplu taşıma da ücretsiz olacak.

GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞMALARA ARA

Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyeye bağlı tüm birimler, sınav saatlerinde gürültü oluşturabilecek faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Çöp toplama hizmeti de sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sınav saatleri boyunca durdurulacak.

TOPLU TAŞIMA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ

Belediye, sınav günlerinde öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımını kolaylaştırmak için toplu taşıma araçlarını da ücretsiz hale getirdi. YKS’ye girecek tüm öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

VATANDAŞLARA ‘SESSİZLİK’ ÇAĞRISI

Çorum Belediyesi, sınav süresince tüm vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle sınav merkezleri çevresinde yaşayan vatandaşların, yüksek sesle müzik dinlememeleri, inşaat veya tadilat gibi gürültülü işlere sınav saatlerinde ara vermeleri ve araçlarında gereksiz korna çalmamaları istendi.

“YETİŞ ZABITA” HİZMETİ AKTİF OLACAK

Sınava geç kalma riski olan öğrenciler için belediye zabıta ekipleri de sahada olacak. Şehrin çeşitli noktalarında konumlanacak ekipler, ALO 153 hattına gelen çağrılara cevap vererek ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

BAŞKAN AŞGIN: “GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Çorum Belediyesi olarak gerek gençlik merkezlerimizde sunduğumuz ücretsiz YKS kursları ve deneme sınavlarıyla, gerekse 7/24 hizmet veren Millet Kütüphanemizle her zaman gençlerimizin yanında olduk. Ayrıca, Sosyal Destek Kartı uygulamamızdan faydalanan ailelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla YKS’ye katılacak gençlerimizin sınav ücretleri belediyemiz tarafından karşılandı. Bu kapsamda 230 öğrencimize toplam 191 Bin TL eğitim desteği sağladık. Sınav günlerinde de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Editör: Haber Merkezi