Büro Emekçileri Sendikası (BES), yurt genelinde eşzamanlı düzenlediği basın açıklamaları kapsamında Çorum’da da Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, SOL Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ile sendika üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan BES Çorum Şube Başkanı Emrah Azapcı, özellikle kadınlar ve çocukların derin yoksullaşmadan orantısız şekilde etkilendiğini vurgulayarak, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.

Azapcı, iktidarın “ekonomik büyüme” adı altında yürüttüğü politikaların yandaş sermaye çevrelerini memnun ederken, kamu emekçilerini yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorladığını belirtti. “Her geçen gün temel ihtiyaçlarımıza ulaşmak daha da zorlaşıyor” diyen Azapcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kadın emekçiler ve çocuklar bu yoksullaşma politikalarından daha ağır etkileniyor. Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı kalıcı sağlık sorunları görülüyor. Kadınlar ise yaşamı sürdürme yükünü omuzlarında daha ağır hissediyor. Bu eşitsizlik derinleştikçe, sosyal devlet ilkeleri yerle bir oluyor.”

“ÇOCUK BAKIMI SOSYAL DEVLETİN SORUMLULUĞUDUR”

Açıklamada, çocuk bakımının ve sağlıklı gelişiminin devletin anayasal sorumluluğu olduğunu anımsatan Azapcı, iktidarın bu alanda günü kurtarmaya yönelik politikaları sürdürdüğünü, kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm üretmediğini ifade ederek, “Devlet, Anayasa ve Medeni Kanun’da açıkça belirtildiği gibi, çocukların sağlıklı büyümesini sağlamakla yükümlüdür. Kreş ihtiyacı görmezden gelinemez. Bu yük sadece kadınların fedakârlığıyla taşınamaz” dedi.

“KAPSAYICI SOSYAL POLİTİKALAR

VE YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI”

Emrah Azapcı, bakım ve eğitim hizmetlerinin bir hak olarak tanımlanması gerektiğini vurgularken, başta işyerlerinde kreş zorunluluğu olmak üzere birçok alanda düzenleme talep ettiklerini söyledi.

Azapcı, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, kadın emekçilerin üzerindeki bakım yükünün azaltılması için işyerlerinde kreşlerin açılmasını, 0-6 yaş arası çocuklar için bebek bakım ünitelerinin kurulmasını, kreşlerin nitelikli ve bilimsel esaslarla yönetilmesini, kadınların sadece annelik ve fedakârlık rolleriyle tanımlanmamasına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikaların geliştirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Çocukların geleceği için kamusal ve bilimsel temellere dayalı kreşlerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Azapcı, bu talepler gerçekleşene dek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi