Önceki akşam çevreyolunda hizmet veren Aspava’da düzenlenen yemekte konuşan Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmanın ötesinde, toplumsal vicdanı temsil eden ve kamuoyunu doğru haberle buluşturma görevini büyük bir özveriyle yerine getiren ve gazetecilik sorumluluğu ve yükümlülüklerinin bilinciyle toplumumuzun aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen tüm gazetecilerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK