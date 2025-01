Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Belediyenin Sanayi Sitesi’nin temizliğine önem verdiğinin altını çizerek, temizlik ekiplerinin her hafta sonu kısım kısım çalışma yapacağını bildirdi.

Başkan Uzun, esnaf ve sanatkarların yol kenarlarında ve yeşil alanların kenarlarında duran araç-gereçlerini almalarını, temizlenecek alanlara gereksiz bir şekilde araç bırakılmamasını, belediye ekiplerine bu konuda yardımcı olunmasını istedi.

Uzun, her zaman ve her koşulda gerek odanın, gerekse esnafın yanında olan başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Temizlik İşleri Müdürü ve personeline teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ