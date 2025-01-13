Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, tüm ilçelerde “Danışma Kurulu” toplantıları düzenleyerek, hem partinin yeni programı hakkında görüş aldı, hem de sorunları yerinde tespit etti.

Daha önce düzenlenen ilçe toplantılarının ardından; Kargı, Oğuzlar, Dodurga ve İskilip İlçelerinde de İlçe Danışma Kurulu Toplantıları yapıldı.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği, ilçenin mevcut durumunun masaya yatırıldığı toplantılarda ayrıca yeni parti programı ile ilgili partililerin ve muhtarların görüşleri alındı.

Toplantılarda ilçelerde yapılan çalışmalar, ülke ve yerel gündemin yanı sıra köylerin sorunları ele alındı, partinin yeni programına ilişkin görüşler dile getirildi.

CHP Danışma Kurulu Toplantılarına İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçe başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, önceki dönem il başkanları, milletvekili ve belediye başkan aday adayları, il yöneticileri, il genel meclis üyeleri, il-ilçe kadın kolları yöneticileri, partililer ve muhtarlar katıldı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, toplantıların oldukça verimli ve demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ