Kazada hayatını kaybeden Çorum Merkez Mislerovacığı Köyü nüfusuna kayıtlı Emre Soylu’nun cenazesi de Ankara’da düzenlenen törenin ardından Çorum’a gönderildi. Kale Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze, Mislerovacığı Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

MAMAK BELEDİYESİ ÖNÜNDE TÖREN

Elim kazada hayatını kaybeden Emre Soylu (39) Mustafa Ali Köksal ve Ese Güner isimli belediye çalışanları için Mamak Belediyesi binasında tören düzenlendi.

Törene, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Mamak Belediyesi personelleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden personellerden Mustafa Ali Köksal ve Ese Güner, Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELLALLİK ALINDI,

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mamak'ta elim kazada yaşamını yitirilen işçilerden merhum Gardiyan Metin Soylu'nun oğlu Emre Soylu'nun (39) cenazesi Çorum’a getirildi ve Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerindeki babaevinin önünde helallik alındıktan sonra Mislerovacığı Köyü'ne götürüldü.

Emre Soylu'nun cenazesi Mislerovacığı Cemevinde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Köydeki cenaze törenine ise; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, CHP’li yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ