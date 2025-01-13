Cumartesi sabahı Kahveland’da gerçekleşen kahvaltıya, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar da onur konuğu olarak davet edildi.

Dernek Başkanı Hasan Eker ve eşi, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Eker, geçtiğimiz günlerde doğum günlerini kutlayan Mehmet Yolyapar ile dernek yöneticilerinden Nurcan Aşan ve Av. Ahmet Ünal için doğum günü pastası sürprizi yaptılar.

Dernek Başkanı Hasan Eker, ayrıca,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a plaket verdi.