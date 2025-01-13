İstanbul’da faaliyet gösteren ve kısa adı ÇESİAD olan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticileri, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı yapım ihalesi ile ilgili, ihale yöntemini eleştiren haberleri günlerce manşetten veren Nefes gazetesini ziyaret ederek, Çorum’un yüz yıldır demiryolu beklediğini, Ankara-Çorum-Samsun hattının son derece önemli bir güzergâh olduğunu ve gerek Çorum’un, gerekse bölgenin hızlı treni çoktan hak ettiğini anlattılar.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal ve yönetici arkadaşları, Nefes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdal Saraç ile beraberindeki çalışma arkadaşlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayıp yeni yayın hayatına giren gazeteye başarı dileklerini ilettiler.

ÇESİAD yöneticileri, son derece sıcak bir sohbet havasında geçen görüşmede, bu konuda Çorumluların bakış açısını yansıtma fırsatını buldular.