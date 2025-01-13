Çorum Traktörcüler Sitesi’nde faaliyet gösteren Kılıçarslan Tarım, traktör, römork ve zirai aletleri uygun fiyatlarla çiftçilerle buluşturması ve diğer tarımsal hizmetleriyle, Çorum’da çiftçilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sedat ve Samet Kılıçarslan’ın sahibi olduğu Kılıçarslan Tarım, ikinci el traktör alım-satımı yanında, balya makineleri, rotovotör, mibzer, pulluk, kazayağı, yem karma makineleri, römork, ilaçlama makineleri, gübre atma makineleri, tırmıklar, salça makinesi, tesviye küreği gibi tarım alet-edevatını çiftçilerle buluşturuyor.