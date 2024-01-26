Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı ve 2.Lig ekibi Vanspor’a transfer olan Sinan Kurumuş, kendi sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kurumuş, geçtiğimiz sezon kazanılan 2.Lig şampiyonluğu kupasıyla çektirdiği fotoğrafla birlikte paylaştığı notta, “Sevgili Çorum FK sevenler ve Çorumlular; karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 1 gol kralılğı, 1 şampiyonluk, 71 maç, 45 gol, 17 asistle formamın hakkını vererek, bonservis kazandırarak, Çorum FK tarihinin en golcü oyuncusu, Çorum FK tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olarak sizlere veda ediyorum.

2,5 yıldır çalıştığım tüm hocalarıma, kulüp personeline, bu zorlu dönemde yanımda olan başta aileme, dostlarıma, menajerime, her konuda yanımda olan, bana yol gösteren, psikolojik anlamda yanımda olan avukatıma teşekkür ederim.

Arkadaşlarıma, kalan maçlarda başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin. Son Hitit Kralı hala benim” ifadelerini kullandı.