2.Lig Beyaz Grup’ta, gol krallığı yarışında, haftaya Arnavutköy Belediyesporlu Furkan Yaman ve Şanlıurfasporlu Kemal Rüzgâr 15’er golle zirveyi paylaşarak girerken, Çorum FK’lı Sinan Kurumuş da Esenler Eroksporlu Sertaç Çam ile birlikte 13’er golle üçüncü sırayı paylaşıyordu. Arnavutköy Belediyespor haftayı BAY geçtiği için Furkan Yaman 15 golde kalırken, Kemal Rüzgâr da Isparta 32 Spor’u 2-1 yendikleri maçta gol atamadı. Çorum FK’nın Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 yendiği maçta 5, 55 ve 59.dakikalarda olmak üzere 3 gol atan Sinan Kurumuş gol sayısını 16’ya yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

2.LİG’İN DE EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Uzun bir aradan sonra 3 gol birden atarak hat-trick yapan Sinan Kurumuş, aynı zamanda 2.Lig’in de en golcü futbolcusu unvanını ele geçirdi. 2.Lig Kırmızı Grup’ta da, Bucaspor 1928’li Erhan Çelenk 14 golle zirvede yer alıyor.

ARTIK KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sinan Kurumuş, Çorum FK’nın kulüp tarihindeki en golcü futbolcu unvanının da sahibi oldu. Farklı dönemlerde kırmızı-siyahlı forma ile attığı gol sayısını 44’e çıkartan Sinan Kurumuş, 41 golü bulunan Yakup Alkan’ı geride bırakarak, Çorum FK’nın en golcü oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)