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Ligin ilk haftasında Tuzlaspor maçında oyuna sonradan girdikten sonra, en son Göztepe deplasmanında, 87.dakikada Ahmet İlhan’ın yerine oyuna dahil olan Sinan Kurumuş sonraki maçlarda zaman zaman kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı. Teknik Direktör Tahsin Tam da, Sinan’ı oynatmaması nedeniyle eleştiriliyordu. Teknik direktör değişikliğinin ardından Serkan Özbalta nezaretindeki ilk maçını Kocaelispor’la oynayan Çorum temsilcisi, 90+5’te yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Sinan Kurumuş 80.dakikada Ahmet Sağat’ın yerine oyuna girdi. Deneyimli golcü, böylece 26 Ağustos’taki Göztepe maçından sonra, kırmızı-siyahlı formayla ilk kez süre aldı.