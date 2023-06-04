Voleybol İl Temsilciliği'nden konu hakkında yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu içerisinde il temsilcikleri tarafından federasyona gönderilen ulusal aday hakem dosyalarının incelemesinin tamamlandığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aralarında Çorum bölgesi hakemlerinden Emel Şimşek'in de olduğu 85 ulusal hakem adayını 6 Temmuz tarihinde Ankara Başkent Spor Kompleksi'nde yapılacak olan ön sınava davet ettiği belirtildi.

Merkez Hakem Kurulunun gözetiminde yapılacak olan bu yazılı sınav sonunda başarılı olan il hakemleri ulusal hakemliğe terfi edecek ve yeni sezonda lig maçlarında görev almaya hak kazanacaklar.