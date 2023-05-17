Ara transfer döneminde takıma katılan ve performans olarak bir türlü beklenilen seviyeye gelemeyen deneyimli futbolcu, Isparta 32 Spor maçında ilk 11’de yer alırken, 31.dakikada farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Çorum FK’nın 2-1 kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklama yapan Hurşit Taşçı, “Çok karakterli bir takım, zaten yönetim şeklinde aynı şekilde, çok karakterli, müthiş insanlar. Şükürler olsun, şampiyon olduk.

Beklenti çoktu. Karşılığını performans olarak vermeye çalıştık ama skor olarak katkı sağlayamadım. Şükürler olsun, şampiyonluk golünü atmak nasip oldu. Sonu mutlu oldu, şimdi sevinme vakti” şeklinde konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)