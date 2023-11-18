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Çorum’da altyapı ve üstyapı yatırımlarına ağırlık veren Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetleri de ihmal etmiyor. Belediye bu kapsamda “Sonsuzluk Kervanı” isimli şiir ve ezgi gecesi düzenledi.



Çorum Atatürk Spor Salonu’nda Mikail Şimşek’in sunuculuğunda düzenlenen Sonsuzluk Kervanı isimli Şiir ve Ezgi Gecesi’ne ünlü televizyon programcısı şair Serdar Tuncer ile şair Dursun Ali Erzincan şiirleri ile renk katarken, Murat Belet de ezgi konseri ile katıldı.



Türkiye’de ilk etkinliklerini Çorum’da gerçekleştiren Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincan ve Murat Belet sesleri ve sözleriyle binlerce Çorumlunun yüreklerine dokunurken, Filistin’e, Gazze’ye, El-Aksâ’ya selam yollamayı ihmal etmedi.

Çorumlulara güzel bir sanat akşamı yaşatan konuklar daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasında ağırlandı.