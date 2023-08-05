MERMER TEZGAH

Küçük bir kasabada

bir marangoz yaşarmış;

İşyerinde cilalı,

mermer tezgahı varmış.

Mermer tezgahına hiç

keseri kaçırmazmış;

Belki diyeceksiniz,

mermeri hiç kırmazmış.

Bırakınız kırmayı

yapmazmış bir iz bile;

Çalışırmış neşeyle,

hem de oynaya güle.

Adı, ünü yayılmış,

çoğu görmeye gelmiş;

Mermerde hiç iz yokmuş,

işi temiz, güzelmiş.

Bir bilge kişi duymuş,

kaygısız tutumunu;

Bulunduğu yöreye

görmeye gelmiş onu.

İşyeri kapısından

gizlice izleyerek;

Demiş ki: “Tasasıza,

çok iyi bir ders gerek.

Bir tepsi baklavayı

bir öksüzün evine;

Verir gibi göndermiş

marangozun evine.

Marangozun eşiyle

mutluymuş yaşamları;

Can atarmış evine

dönmeyi akşamları.

Yemeğinin ardından

baklavayı görünce;

Hanımının kendine

sürprizi sanmış önce,

Onun yapmadığını,

öğrenince şaşırmış;

Neredeyse marangoz,

aklı baştan taşırmış.

Eşi demiş: “Ben senin

gönderdiğini sandım;

Bir çocuk getirince, s

eni sevgiyle andım.”

“Bu kötü sürpriz ile

amaçlanan nedir ki?

Çözümsüz bir bilmece,

bunu kim gönderir ki?

Baklavayı gönderen,

eşine göz koyan mı?

Gemi azıya almış,

onu yoktan sayan mı?”

Burunlarından gelmiş

yemekleri o akşam;

Zehir zemberek olmuş

onlara mutlu yaşam.

Karı koca o akşam

derin kaygıya batmış;

Marangoz sabaha dek

ne uyumuş, ne yatmış.

İşyerine yollanmış,

sabah uyurgezerce;

Kahvaltıda yapmamış,

hanımını üzerce.

Bilge kışı işyeri

çevresinde erkence;

Marangozu kolluyor,

ne yapacaktır önce.

Marangoz düşünceli,

açarak işyerini;

Keserini alarak

görecek işlerini.

Keserin ilk darbesi

kontrolsüzce inince;

“Çat!” sesiyle mermeri

ikiye bölününce…

Aklı başına gelir:

“Allah’ım ben ne yaptım?

Nedir başıma gelen,

mermerimi çatlattım!”

Bilge kişi kapıdan,

içeriye girerek;

“Demiştim senin için,

buna ders vermek gerek.

Baklava benden geldi.

O dersi aldın usta;

Kuşkulanma eşinden

sakın ha bu hususta.

İnsan etten kemikten,

yaratılmış duygudan.

İnsan makine değil,

korkmayasın kaygıdan.

Kaldır artık mermeri,

ağaçtan olsun tezgah;

Rahat salla keseri,

dostunu bulsun tezgah

(SÜRECEK)