2024'te zam furyası devam ediyor. 31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni zamlar geleme başladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara markasına daha zam geldiğini duyurdu.
"ZAMLAR DEVAM EDECEK"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum seçim sonrası 10 TL zam gelecek diye 9 TL zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.
Aybaş, zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.
Türkiye'de bir paket sigaradaki 20 dalın 17 dalı vergiden oluşuyor.
Editör: Haber Merkezi