Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile İl Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, merkeze bağlı Kultak köyünde gerçekleştirilen safran dikim çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Taş ve İl Müdür Yardımcısı Dikici, üretim süreci hakkında bilgi alarak çiftçilerle sohbet etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Taş, safran bitkisinin bölge ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir alternatif ürün olduğunu belirterek, “Safranın ilimizde yaygınlaştırılması ve üreticilerimize yeni gelir kaynakları kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.