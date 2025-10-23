Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda masa tenisi branşında dünya şampiyonu olan Merve Peker ve Türkiye down sendromlular cirit atma branşında Türkiye şampiyonu olan Enes Borucu uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde göreve başlayarak şehirde bir ilke imza attılar.

Çorum'un gururu milli sporcular ilk maaşlarıyla da annelerini yemeğe çıkardı. Genç sporculara AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı da eşlik etti.

Milletvekili Ahlatcı, “Engel diye bir şey tanımıyoruz, kalplerimiz bir. Merve ve Enes yavrularımızla gurur duyuyoruz. Engelleri kıra kıra, yıka yıka geldik. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızla da bir araya gelecekler.” dedi.

Bu örnek başarı öyküsü, Ülke TV tarafından da haberleştirilerek ulusal ekrana taşındı. Röportaj çekimleri Çorum’da gerçekleştirilirken, özel bireylerin istihdam alanında geldiği seviye Türkiye genelinde büyük takdir topladı.

Milletvekili Ahlatcı, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimiz özel bireylerin hayatın her alanında yer alabilmesi için tarihi adımlar attı. Bugün Merve ve Enes gibi evlatlarımız, hem sporda hem de çalışma hayatında başarıyla yer alıyorlar. Bu, sosyal devlet anlayışının en güçlü göstergesidir.”

Ahlatcı, özel bireylerin Cumhurbaşkanı ile tanışma isteğini de dile getirerek, “Onların bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.