25 Kasım’ın mücadeleyi büyütmek için bir vesile olduğunu hatırlatan Üşüdür, hayat pahalılığı her geçen gün daha da artarken, temel besin maddelerine her gün zam geldiğini, artan kiralar, elektrik, su, doğalgaz faturaları, ulaşım ücreti derken bir taraftan da işsizliğin arttığını söyledi

Asgari ücretin temel ücret sayıldığı günümüzde ortalama bir yaşamın bile emekçiler için hayal olduğunu kaydeden Üşüdür, “Çok çalışıp az kazanan, kazandığı para ile kıt kanaat geçimini bile sağlayamayan emekçiler, bütçe görüşmelerinin yapıldığı ‘bütçeden kimin ne kadar pay alması gerekir’ tartışmalarının içinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü karşılıyor.

Sermayeye teşvikler verip vergi borçları sıfırlanırken, işçilere, emekçilere, kadınlara gelince bütçede para yok! Asgari ücretin ne kadar olacağının tartışıldığı bu günlerde sefalet ücreti önerenler, sermayeye karşı halkın kasasını boşaltmaktan çekinmiyorlar. Yoksulluğun yarattığı sefalet koşulları İzmir’de 5 çocuğun elektrikli sobadan çıkan yangında ölümüne yol açtı. Yoksulluğu yaratanlar, hurda toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan anneyi hedef haline getirmek için günlerce uğraştı. Ne ücretsiz kreş var, ne güvenceli yaşam koşulları. Artık ülkemizin doğusundan batısına köyünden kentine bu manzaralar çok bildik ve görünür durumda.

Cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren her türlü uygulamanın şiddeti artırdığını belirten Üşüdür, “Evde, sokakta, okulda, iş yerlerinde kadınlar kendini güvende hissetmiyor. 10 ayda öldürülen kadın sayısı en az 357. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli mekanizmalar yeterli değil ve çalıştırılmıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve 6284’ün etkin uygulanmaması kadınları şiddet karşısında güçsüz bırakıyor. İstanbul Sözleşmesinin yeniden kabulü ve 6284’ün etkin uygulanması için mücadeleyi birlikte yükseltelim! Düşük ücretlere uzun çalışma saatlerine karşı örgütlenme, sendikalı olma, toplu iş sözleşmesi hakkı için mücadeleyi yükselten işçilere karşı patronlar anayasal sendikalaşma hakkının kullanımını engellemek üzere baskı, tehdit ve şiddet uygulamaktan çekinmiyorlar. ILO 190 sayılı ‘İşyerinde şiddet ve tacizin önlenmesi’ sözleşmesinin onaylanıp uygulanması için birlikte mücadeleyi büyütelim” dedi.

Editör: Haber Merkezi