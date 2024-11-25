Saat 17.00’da Özdoganlar Kavşağı’nda başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek olan yürüyüşle ilgili Çorum Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bizler dünyanın dört bir yanındaki kadınlar olarak emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz için işyerlerimizde, evlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı haklarımız ve hayatlarımız için mücadelede birleşiyor, 25 Kasım'da alanlarda buluşuyoruz. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz.

Taleplerimizde ısrarcı, mücadelede kararlıyız!

İlimizde de 25 Kasım Pazartesi günü saat 17.00' da Özdoganlar Kavşağında buluşarak meşalelerimizle Kadeş Barış Meydanına yürüyoruz. Kadeş Barış Meydanında yapılacak basın açıklaması ile bir kez daha haklarımıza, hayatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için bir arada olacağız. Tüm kadın arkadaşlarımızı 25 Kasım’da haklarımız ve hayatlarımız için mücadelede birleşelim şiarıyla alanlara bekliyoruz” denildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ