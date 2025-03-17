Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar Salı günü itibariyle düşüyor. Çorum'da bugün 23 derece, Salı günü 15 derece, Çarşamba günü ise 3 derecelik sıcaklık il genelinde etkili olacak.

Çorum'da sıcaklıkların hafta başı ile birlikte yeniden mevsim normallerine yükselerek 15 dereceleri bulması bekleniyor.

ÇORUM'A KAR GELİYOR

Çorum'da ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece sıcaklığı da eksi dereceleri görecek. Salı günü karla karışık yağmur, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Orta Karadeniz Bölgesine kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.