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AA'nın üniversite tercih dönemi için hazırladığı ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek yeni bazı ön lisans programlarıyla ilgili detayları aktardığı 5 bölümlük haber dosyasının ilkinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları hakkında bilgilere yer verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, bu yıl ilk kez açılacak yeni bölümler de yer alıyor. Bunlar arasında 4 üniversitedeki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları bünyesinde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programları açıldı. Öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olan bu bölümler için her üniversite için 25, toplam 100 kontenjan verildi.

Teknoparkların içinde açılacak siber güvenlik meslek yüksekokullarında, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek.

Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgilerin yanında uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar ve proje çalışmaları yapacak. Siber güvenlik meslek yüksekokullarında İngilizce hazırlık sınıfı olacak.

Öğrenciler, sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Programın müfredatı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin desteğiyle alanında yetkin akademisyenlerce hazırlandı.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarını tercih edecek öğrencilere hem burs hem de istihdam desteği sağlanacak. Öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmeleri amacıyla sektörün önde gelen firmalarıyla işbirliğine gidilecek.

Ankara Üniversitesi Teknokenti'nde kurulan yeni bölüm öğrenci alacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversiteleri bünyesinde açılan Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yüksekokullarının siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesi, siber güvenlik alanının gençler için cazip bir kariyer alanı haline getirilmesi ve siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması amacıyla Ankara Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 5 Ekim 2022'de imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulduğunu bildirdi.

Ünüvar, "Siber güvenlik meslek yüksekokullarında sektörle iç içe, sektörden beslenen bir program uygulanarak öğrencilerin uygulama pratiklerinin gerçek saha deneyimleri ile artırılması hedefleniyor. Bu nedenle Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu fiziki olarak, siber güvenlik sektöründe yer alan firmaların da bulunduğu Ankara Üniversitesi Teknokent içerisinde konumlandırıldı." bilgisini verdi.

TYT puanı ile öğrenci alacak

Öte yandan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nda, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında YKS sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan merkezi YKS ile TYT (Temel Yetenek Testi) puan türüne göre öğrenci kabul edilecek meslek yüksekokulunda, "siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programı" yer alacak.

Öğretim dili yüzde 30 İngilizce olacak programın kontenjanı 25 olacak. Program mezunları, "tekniker" unvanını kullanacak.