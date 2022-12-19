Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Burak Çalık, 2-0 kazanılan Arnavutköy Belediye maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarına vurgu yaparken, şampiyon olacaklarını söyledi.

İYİ BİR OYUNLA KAZANDIK

Bu haftalarda futboldan ziyade galip gelmenin önemli olduğuna vurgu yapan Burak Çalık, “Hedefi olan bir takımız. İçeride bir galibiyet serisi yapmamız gerekiyordu. Bunun için de tüm camianın beklentisi, şehrin bize olan inancını artırabilmek için galibiyet almamız gerekiyordu. Burada, çok iyi bir oyun ve performans beklenilmez. Önemli olan galibiyetti. Kötü de oynamadık. İyi bir oyunla galibiyeti aldık.

AMAÇ ŞAMPİYONLUK

Maça gelerek, bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezonun genelinde, zaman zaman onları üzdüğümüz de oldu. Kendi adıma, takım arkadaşlarım adına istediklerimizi yapamadığımız zamanlar oldu. Ama, amaç burayı şampiyon yapmak, bunun için uğraşıyoruz. Ara ara onları üzsek de, inşallah sezon sonunda burada o mutluluğu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

SORUN ÇÖZECEK OYUNCU ÇOK

İyi bir hazırlık dönemi geçirip, Şanlıurfaspor galibiyetiyle de ikinci yaraya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de kaydeden Burak Çalık, “İyi bir kamp dönemi geçireceğimize inanıyorum. Farklı bir ikinci yarı olacak. Herkes transfer yapacak, işler iyice zorlaşacak, bunu biliyoruz. Ama bizde işler sıkıntıya girdiği zaman o sıkıntıları halledebilecek isimler fazlasıyla var.

Ara ara takılabiliriz, önemli olan bize olan inanç hiçbir zaman bitmesin. İkinci yarı da uzun bir maraton. En önemli rakiplerimizden Şanlıurfaspor’u yenip, ikinci yarıya galibiyetle başlarız diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

