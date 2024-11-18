49. ve 50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapan Seyfi Oktay, beraberinde Ankara’da yaşayan Çorumlu işadamı Halis Durkaya, Arap Gürlek, İsmail Koç ve Nadir Gültekin ile birlikte CHP Çorum İl Merkezi’ni ziyaret ederek İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partinin diğer bazı yöneticileri ile sohbet etti.

Ziyaret sırasında, CHP Cumhuriyet Balosu’nda Halis Durkaya’nın 100 bin liraya aldığı Çorumlu ressam Sebahat Aslan’ın “Kadına Şiddete Son” temalı tablo da kendisine teslim edildi. Ali Özgür Ispanak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halis Durkaya için “Palabıyık köyünün gururu, Çorumluların Ankara’daki gözü, kulağı” ifadelerini kullandı.