Çorum Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Seydim Köyü Güreş Şenlikleri’nde heyecan sona erdi. Rasim Saraç, Fatih Kambur, Ünal Karaman, Murat Kalender, Bekir Eryücel, Ziya Kambur, Ömer Faruk Kalender, Rıza Yıldırım ve Bekir Demirtaş gibi ün yapmış başpehlivanların katıldığı Seydim Güreş Şenlikleri Cumartesi günü yapıldı. Seydim Meydanı’nda gerçekleşen şenliğe MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, 16 başpehlivan ve 160 genç pehlivan katıldı.

Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, müsabakalara katılan pehlivanlara başarı dileklerini iletti. Türkiye’de pehlivanların Çorum’dan çıktığına vurgu yapan Aşgın, güreşin merkezi Çorum’da bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşgın’ın konuşmasının ardından güreş severlerin merakla beklediği baş kategorisinde birincilik kürsüsüne Çorumlu pehlivan Bekir Eryücel çıkarken, Murat Kalender ikinci, Hakkı Ceylan üçüncü, Ömer Faruk Kalender ise dördüncü oldu.

Küçükler kategorisinde dereceye giren sporcular şu şekilde;

30 kilo: 1.M.Halit Kılıç, 2.Yusuf Koçak, 3.Efe Bilgioğlu ve Abdulhakim Ayvalı.

35 kilo: 1.Eren Koçak, 2.M.Baki Ayvalı, 3.M.Efe Önder ve Sefa Dölcü.

40 kilo: 1.B.Veli Körpeş, 2.Yasin Kalender, 3.Aykut Öder ve Abdulhamit Çeker.

45 kilo: 1.Abdullah Koçak, 2.M.Akif Kuzucu, 3.Enes Karaca ve Abdulkerim Ateş.

50 kilo: 1.Yiğit Demir, 2.Necati Bozkurt, 3. Yiğitcan Cücek ve Batuhan Özkaya.

55-60 kilo: 1.Bedirhan Kınıklı, 2.Emir Hamza Bolat, 3.Yusuf Keskin ve Emir Aydın.

70 kilo: 1.T.Mert Özboyacı, 2.M.Efe Koca, 3.Resul Yumutkan ve M.Seyit Karakaş.

Yıldızlar kategorisinde ise dereceye giren güreşçiler şu şekilde oluştu;

55 kilo: 1.Efe Eraslankılıç, 2.S.Ege Çolak, 3.Enes Kirazlı ve Ömer Faruk Aslan.

60-65 kilo:1.E.Berat Ertaşmış, 2.Ömer Faruk Ceylan, 3.Kaan Atabek ve Ali Yağlı.

65-70 kilo: 1.Eren Uzuner, 2.Halit Erol, 3.Arda Kaya ve Ömer Faruk Özdemir.

+70 kilo: 1.Yusuf Karakaş, 2.Emre Öner, 3.Uğur Alp Tuzcu ve Ö.Asaf Kantar.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerine dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

(Rıfat KARA)