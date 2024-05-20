Bahar döneminde doğanın uyanışı ile birlikte, yağışlar yetersiz ise “yağmur duası”, normalse “şükür duası” veya “bereket duası” için insanların bir araya toplanması artık gelenek haline geldi.

Bu gelenek, Seydim köyünde de bozulmadı ve köy halkı ile konuklar duaya katılırken, kurban kesildi, katılımcılara yemek ikram edildi.

Muhtar Kadir Sütçü’nün düzenlediği programa, Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, bazı Belediye Meclisi üyeleri ve din görevlileri, Çorum Yükselen Elektrik sahipleri Mustafa Karadaban, Mustafa Kartal ve köy sakinleri katıldı.