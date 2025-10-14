Çorum Merkez Seydim Köyü’nde Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından Köy Muhtarlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen şenlik programı, coşku içerisinde ve dolu dolu geçti.

Şenlikte müzik-eğlence programının yanı sıra çocuklara yönelik de bazı aktiviteler gerçekleştirildi.

ÇOSTOG tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında bir yandan köylerde eğitim programları sürdürülürken, diğer yandan da bazı köylerde geniş kapsamlı şenlik programları organize edilecek.

SEYDİM KÖYÜNDE

COŞKULU ŞENLİK

Proje kapsamında Seydim Köyü’nde şenlik programı düzenlendi.

ÇOSTOĞ tarafından düzenlenen, Seydim Köyü Muhtarlığı, Çorum Belediyesi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, AFAD, Yeşilay, Orman İşletme Müdürlüğü ve muhtar dernekleri tarafından desteklenen programa yerel sanatçıların konseri, halkoyunları ve çocuklara yönelik etkinlikler damga vurdu.

SANATÇILAR COŞTURDU

Şenliği katılan yerel sanatçılar Nazlı Kalender ve Reyhan Bolat, saz arkadaşları Dinçer Şimşek, Ali Bektaş ve Fikret Özpolat ile birlikte türkü dolu bir programa imza atarken, katılımcılar ise halay çekerek coşkularını dışa yansıttı.

Zurnacı Murat Işık ve davulcu Kerim Taner Yıldırım’ın da renk kattığı programda Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de Zeybek gösterisi sundu.

Programın sunumunu ise Bülent Özkömürcü yaptı.

Şenlik programı öncesi; Sosyolog Sena Gökdoğan, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar ve Psikolog Gül Gökdoğan ise çeşitli konularda köy halkını bilgilendirdi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç ve Seydim Köyü Muhtarı Kadir Sütçü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programa; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, CHP İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Çorum Merkez Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Merkez Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Yenihayat Köyü Muhtarı Hüseyin Yalın, Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat, Seydimçakallı Köyü Muhtarı Zeynel Yıldırım, Arpalık Köyü Muhtarı Fikret Soner, Erdek Köyü Muhtarı Kenan Çıtak, bazı siyasiler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“GÜÇLÜ KÖYLER, GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN TEMELİDİR”

Programda konuşan COSTOG Başkanı İlhan Kılıç, “Bugün burada, köylerimizin yeniden canlanması, üretimin artması ve dayanışmanın güçlenmesi için bir aradayız.

Bu proje bizim için sadece bir çalışma değil, köylerimize gönülden sahip çıkma hareketidir.

Amacımız; köylerimizin cazibesini yeniden kazandırmak, gençlerimizin köylerine dönmesini sağlamak ve kırsal yaşamı yeniden umutla yeşertmektir.

Bu yolda bizlere destek olan tüm kurum temsilcilerimize, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum.

Unutmayalım ki, güçlü köyler, güçlü bir geleceğin temelidir” dedi.

Programda; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de birer selamlama konuşması yaparken, Orman İşletme Müdürlüğü temsilcisi Berkan Kurt, AFAD temsilcisi Veysel Maden, Yeşilay temsilcisi Ahmet Çek de kurumlarının faaliyetleri ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Proje Koordinatörü Sosyolog Sena Gökdoğan da projenin hedef, amaç ve içeriği hakkında bir sunum yaptı.

Emeği geçenlere plaketlerin verilmesinin ardından katılımcılar yerel sanatçıların konseri eşliğinde doyasıya eğlendi. Eğlence programına Çorum Kına Organizasyon ekibi de damga vurdu.

Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de gerçekleştirildiği program, sinema gösterisi ile sona erdi.

Etkinlik sırasında Çorum Belediyesi ekipleri de bazı ikramlarda bulundu.

Benzer bir program ise 18 Ekim Cumartesi günü Merkez Serban Köyü’nde gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi