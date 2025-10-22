Bayındırlıktan emekli merhum Salih Temir in eşi İhsan, Sibel ve Serap’ın anneleri olan Sevim Temir’in cenazesi ikindi namazından sonra merkeze bağlı Elköy Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkan yardımcısı Ünsal Yeter, Yapı Kontrol Müdürü Köksal Çöldaş, Zanaatkarlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve Koopertif Müteahidi İrfan Yaşar ve merhumenin oğlu İhsan Temir'in mesai arkadaşları, yakınları ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi