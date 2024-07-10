Yeni sezon öncesi dış transferde sadece Kabongo Kasongo, Mehdi Boudjemaa ve Erhan Kara'yı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar bu transferlerin ardından bütçe oluşturabilmek adına beklemeye çekildi. Başkan Oğuzhan Yalçın, isim sponsorluğu adı altında bazı firmalarla görüşmeler gerçekleştirirken, bu görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

Başkan Oğuzhan Yalçın'ın son olarak Vali Zülkif Dağlı ile bir araya gelmesi Çorum FK'nın geleceği adına olumlu yorumlanmasına rağmen şuana kadar hiçbir gelişmenin olmaması da dikkat çekti.

MİLLETVEKİLLERİ DE

SESSİZ KALDI

Kırmızı-Siyahlı kulübün bütçe oluşturabilmek adına Çorum'un önde gelen isimlerine yaptığı çağrıya da kimse cevap vermedi. Çorum'un AK Parti, MHP ve CHP Milletvekillerinin de sessiz kalması gelecek adına hem Çorum FK'lı taraftarları, hem de yönetimi tedirgin etmeye başladı.

BELİRSİZLİK

KOMBİNELERE DE

YANSIDI

Kırmızı-Siyahlı kulüpte yaşanan belirsizlik kombine bilet satışlarına da yansıdı. Liglerin başlamasına 1 ay gibi bir süre kalmasına rağmen Çorum FK'lı taraftarlar kombine biletlere fazla ilgi göstermedi. Geçtiğimiz hafta satışa çıkan kombine biletlerin satışı 300'ü geçmedi.



Editör: RIFAT KARA