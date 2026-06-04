Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amedspor, sportif direktörlük görevine geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Serkan Reçber’i getirdi.

Serkan Reçber’le 1 sezonluk sözleşme imzalanırken. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır.

Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Amedspor yönetiminin, teknik direktörlük görevi için de yine geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’tan ayrılan Sergen Yalçın’ı getirmek istediği belirtildi.