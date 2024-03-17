Ahlatcı Çorum FK, ilk 8 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK’yı 4-3 yenerek play-off finali için umutlarını iyice artırırken, teknik direktör Serkan Özbalta milli ara dönüşündeki ilk maçta takımının başında yer alamayacak.

Heyecanın tavan yaptığı maçın 84.dakikasında, bir pozisyonda hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gören Serkan Özbalta, itirazını ısrarla sürdürünce aynı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Tribüne gönderilen Serkan Özbalta, cezası nedeniyle 2 Nisan’daki Ankara’daki kritik Keçiörengücü maçında takımının başında yer alamayacak.