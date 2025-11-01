Çorum Belediyesi’nin evsahipliğinde düzenlenen Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere ilimize gelirken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak’ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Salih Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü Karayolu ilçe girişinde yoldan çıkarak tarlaya girmiş ve olayın ardından Çakmak yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle bel bölgesinde oluşan bir rahatsızlıktan ötürü operasyon geçiren Çakmak’ın yataklı serviste tedavisine başlandı.

Öte yandan Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Karaca ve Cemil Öz ayrı ayrı hastaneye gelerek Salih Çakmak’ı ziyaret etti.

Çakmak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çalgan, Aşgın ve Alar, tedavi sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Muhabir: Haber Merkezi