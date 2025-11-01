MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, geçtiğimiz aylarda partiye mülkiyetini kazandırdıklarını ve hizmete başlayan yeni İl Başkanlığı binasının açılışının bugün (1 Kasım 2025 Cumartesi günü) saat 13.30’da gerçekleştireceğini duyurdu.

Haritacı Osmanbey Sokak (Balaban İş Hanı) adresindeki yeni hizmet binasının açılış törenine partililer, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

425 metrekare alanlı binada 9 adet bağımsız ofis, il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı makamları, KAÇEP birim odası, teşkilat çalışma ofisleri, toplantı salonu, mescit ve lavabo bulunuyor. Mehteran gösterisi ile başlayacak olan açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirilecek. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve protokol konuşmaları ile devam edecek olan programda partiye katılım töreni, kurban kesimi ve kurdela kesiminin ardından ise hizmet binası gezilecek.

Muhabir: Haber Merkezi