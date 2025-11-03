Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Engin Çağlar, 31 Ekim 2025 Cuma akşamı, Şişli’deki evine 200 metre mesafede karşıdan karşıya geçerken, bir motosikletin çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasında bir döneme damgasını vuran yakışıklı oyuncunun cenazesi, dün Şişli Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Engin Çağlar, Çorumlu çocuk yıldız Onur Karamanlıoğlu’nun babası İnş.Müh.Sinan Karamanlıoğlu ile yakın dostluğu nedeniyle son yıllarda “Çorum Dostu” olarak biliniyordu ve ÇORUM HABER’in konuğu olarak uygun bir zamanda Çorum’a gelmek istediğini söylemişti.