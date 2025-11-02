Çorum’un Eskice köyünde, Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen Safran Hasat Şenliği, kadın girişimcilerin emeğiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, siyasi parti temsilcileri, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çalgan: “Üreten kadınlarımızla gurur duyuyoruz”

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, üretimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu vurguladı.

“Kadınlarımızın üreterek ekonomiye katkı sunmaları bizleri son derece gururlandırıyor.” diyen Çalgan, Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Kooperatifin 2024 yılı Ocak ayında 7 kadınla kurulduğunu, bugün 10 üyeye ulaştığını belirten Çalgan, “Biraz daha büyümeniz lazım. Ne kadar çok el birliği olursa o kadar üretim olur, biz de o kadar güçleniriz.” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, üretimin toplumun refahı için temel unsur olduğunu belirterek, “Sanayicilerimiz arabalarının markasıyla değil, kaç kişiyi istihdam ettikleriyle övünüyorlar. Kadınlarımız da bileziklerinin ağırlığıyla değil, ne kadar ürettikleriyle gurur duyuyorlar. Bu anlayışı toplumun geneline yaydığımızda hedeflediğimiz noktaya ulaşmış olacağız.”

Kooperatifin gelişiminde Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve belediyenin büyük destekleri olduğunu ifade eden Çalgan, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Başkan Aşkın: “Anadolu kadını üretimin en güçlü taşıyıcısıdır”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın da konuşmasında, kadınların üretimdeki yerinin yadsınamaz olduğunu vurguladı.

“Kadın kooperatifleri, üretkenliğiyle kadınlarımız sadece evde hanımefendi, sadece resmi dairelerde ya da iş yerlerinde çalışanlar değil; özellikle tarım sektöründe olmazsa olmazlarımızdır.” dedi.

Kadın emeğinin toprağı bereketlendirdiğini dile getiren Aşkın, “Eğer topraklarımız ürüne dönüşüyorsa, eğer bu şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklarımızdan verimli ürünler çıkıyorsa, bunda çiftçi erkeklerin olduğu kadar, onların arkasında dağ gibi duran, hem evlerinde hem de tarlalarında alın teriyle var olan Anadolu kadınımızın payı çok büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Aşkın, “Bütün kadınlarımız, bütün Anadolu kadınlarımız adına, üretken Anadolu kadınlarımıza güçlü bir alkışla teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”

Kooperatif Başkanı Özyurt: “Kadın emeğiyle tarımda fark yaratıyoruz”

Çorum Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Emine Çiğdem Özyurt, tarımda kadın emeğini öne çıkararak üretime değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Özyurt, Eskice köyünde düzenlenen Safran Hasat Şenliğinde yaptığı konuşmada, kooperatifin 2024 yılı Ocak ayında 7 kadın girişimci tarafından kurulduğunu belirtti.

“Bizim Ora Kadın Kooperatifi olarak 2024 Ocak itibarıyla kurulduk. 7 kadın girişimcinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir tarım kooperatifiyiz. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz.” dedi.

Kooperatifin ilk üretim faaliyetinin sarımsakla başladığını anlatan Özyurt, “İlk ürünümüz sarımsaktı. Bakanlık projesi kapsamında 12 dönüm üzerine ekim yaptık. Tohum desteğiyle başladığımız bu süreçte ürettiğimiz sarımsakları hasat ettikten sonra, katma değerli ürün üretimi üzerine yoğunlaştık. Beyaz sarımsağı dönüştürerek siyah sarımsak üretimine başladık. Böylece dayanıklılığı yüksek, katma değeri fazla bir ürün ortaya koyduk.”

Ürettikleri siyah sarımsak ürününün büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özyurt, “Şu anda beş farklı satış platformunda ürünlerimizi satışa sunduk. Kendi sayfalarımız üzerinden de satışlarımız aktif şekilde devam ediyor.” dedi.

Sarımsakla başlayan üretim yolculuklarının safranla devam ettiğini belirten Özyurt, “Safran’a geçişimiz de aslında sarımsak sürecimiz sayesinde oldu. Tarım İl Müdürlüğümüzün yüzde 60 tohum desteğiyle 3-4 dönümlük alanda safran dikimini gerçekleştirdik. Bu yıl ilk hasadımızı yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Safran bizim göz bebeğimiz, çiftçilik işimizin en özel ürünü.”

Kooperatifteki kadınların çoğunun farklı meslek gruplarından geldiğini vurgulayan Özyurt, “Biz beyaz yakalı kadınlardan oluşan bir kooperatifiz. Aramızda sağlık çalışanları, teknik personeller var. Gündüz işimizi yapıyoruz, mesaimizden sonra tarlaya gelip dikim, bakım ve hasat süreçlerinde aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.

Kadın emeğiyle büyüyen bir yapıya sahip olduklarını belirten Özyurt, “Yedi kadınla başladığımız bu yolda, bugün 10 kadın girişimciyle üretime devam ediyoruz. Tarımın her aşamasında yer alan, inançla çalışan kadınlarla yol alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, hep birlikte safran tarlasında ilk hasadı gerçekleştirdi.

Etkinlik, kooperatif üyelerinin ürettiği ürünlerin tanıtımı ve sergilenmesinin ardından, davetlilere safran katkılı keşkek ikramı ile sona erdi.